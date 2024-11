Trump nomeia Jamieson Greer como representante comercial dos EUA

Greer, 44 anos, atuou como chefe de gabinete do ex-representante comercial de Trump, Robert Lighthizer, o arquiteto das tarifas originais de Trump sobre cerca de 370 bilhões de dólares em importações chinesas e da renegociação do acordo de livre comércio da América do Norte com o Canadá e o México.

Nessa função, Greer participou com Lighthizer de todas as negociações com autoridades chinesas até a assinatura de um acordo comercial de "Fase 1" com Pequim em janeiro de 2020. Sob esse acordo, a China se comprometeu a comprar cerca de 200 bilhões de dólares em produtos norte-americanos ao longo de dois anos, uma meta nunca alcançada, em parte devido à pandemia da Covid-19.

Greer, que trabalhou anteriormente com Lighthizer no escritório de advocacia Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom em casos de compensações comerciais de aço, deixou o Escritório do Representante de Comércio em maio de 2020 para ingressar no escritório de advocacia King & Spalding em Washington. Lá, ele representou clientes, incluindo fabricantes nacionais, em casos de recursos comerciais, conformidade de exportação e importação e questões de segurança de investimento.

Trump começou cedo com planos tarifários específicos, prometendo na segunda-feira impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá e de 10% sobre os produtos chineses, a menos que eles interrompam o fluxo do opióide fentanil e de imigrantes ilegais para os EUA.

A ameaça se soma à promessa de Trump de impor tarifas de 60% sobre as importações chinesas e de 10% a 20% sobre todos os produtos de outros países.

As opiniões de Greer sobre a China estão firmemente alinhadas com Trump e Lighthizer e com a necessidade de ações fortes contra a China para combater seus esforços para dominar indústrias globais e proteger os empregos e indústrias dos EUA.