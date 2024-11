Ações europeias se recuperam com impulso de papéis de tecnologia e antes de dados de inflação

O setor de tecnologia subiu quase 1%, registrando seu melhor dia em uma semana, conforme as ações de chips ganharam depois que a Bloomberg noticiou que as restrições do governo dos EUA em relação aos chips da China podem ser menos severas do que o esperado.

As ações da ASM International, BE Semiconductor e ASML subiram entre 2% e 2,5%.

O índice de referência da França, em que blue-chips têm forte peso, também recuperou um pouco do impulso perdido, avançando 0,5%, depois de cair para os menores níveis desde agosto na sessão anterior.

As ações do setor de defesa lideraram os ganhos setoriais, impulsionadas por um salto de 4,1% na Airbus.

O humor de investidores piorou depois que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ao Financial Times que uma guerra comercial global não seria "do interesse de ninguém".

O setor bancário avançou 0,9% e também deu algum apoio ao STOXX 600.