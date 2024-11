Dólar fecha perto dos R$6,00 com desconfiança do mercado sobre pacote fiscal

O dólar à vista fechou o dia com forte alta de 1,30%, cotado a 5,9910 reais. Esta é a maior cotação nominal de fechamento da história, tendo superado o recorde da véspera. Em 2024, a divisa acumula elevação de 23,49%.

Às 17h27 o dólar para dezembro -- o mais líquido atualmente no Brasil -- subia 0,64%, aos 5,9975 reais.

Na noite de quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em rede nacional as medidas do pacote fiscal, entre elas novas regras de reajuste do salário mínimo, pagamento de abono salarial apenas a quem ganha até 2.640 reais e idade mínima para entrada de militares na reserva. A expectativa é de que as medidas promovam economia de 71,9 bilhões de reais em dois anos e 327 bilhões de reais até 2030.

Os mercados receberam mal, no entanto, o anúncio de que o governo pretende expandir a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até 5 mil reais por mês a partir de 2026, atendendo promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo analistas, o tamanho do pacote fiscal ficou dentro do esperado, mas perdeu efeito diante do anúncio concomitante do projeto de reforma do IR, ainda que o governo tenha defendido que a isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês será bancada pela cobrança de mais imposto de quem recebe mais de 50 mil reais por mês e pela limitação da isenção de IR de aposentados com problemas de saúde graves que recebam acima de 20 mil reais por mês.

A coletiva de imprensa com autoridades do governo e as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em defesa do pacote nesta quinta-feira não aliviaram o mal-estar entre os investidores.