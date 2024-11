ONS implementa na Bahia novas regras para equilibrar cortes de geração renovável

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) começou a implementar na Bahia novas regras operativas que permitem distribuir de forma mais equilibrada os cortes de geração de energia eólica e solar que vêm ocorrendo principalmente no Nordeste.

Em comunicado nesta quinta-feira, o órgão afirmou que essa regra, que já está sendo aplicada desde setembro no Ceará e no Rio Grande do Norte, envolve uma "clusterização" para controle de fluxos no sistema elétrico, "evitando desequilíbrios acentuados no ponto de operação, mitigando riscos à operação".

As restrições de geração eólica e solar no Brasil aumentaram significativamente neste ano, em um problema que vem preocupando investidores devido à energia "desperdiçada" e não ressarcida.