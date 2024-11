Haddad vê recepção favorável a pacote fiscal no Congresso, Pacheco diz que estará entre prioridades

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado receberam de forma "bastante favorável" o pacote de contenção de gastos anunciado pelo governo, dizendo acreditar no bom encaminhamento das medidas no Congresso.

Falando em coletiva de imprensa ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após se reunir com líderes do Senado para apresentar as medidas fiscais, Haddad ainda afirmou que o encontro foi produtivo.

A reunião desta quinta ocorreu um dia depois de um outro encontro com lideranças da Câmara dos Deputados e com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).