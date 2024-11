Ibovespa caminha para pior semana desde 2022 com preocupações sobre fiscal

- LOCALIZA ON desabava 6,1%, afetada pelo avanço nas taxas dos DIs e perspectivas de taxas de juros mais elevadas por mais tempo no Brasil.

- MRV&CO ON recuava 4,34%, com o setor ainda pressionado pelo movimento de alta na curva de juros, ampliando a queda na semana para mais de 20%. Das construtoras no Ibovespa, EZTEC ON perdia 2,8% e CYRELA ON caía 2,87%. O índice do setor imobiliário registrava um declínio de 3%.

- ALLOS ON cedia 3,42%, tendo também como pano de fundo relatório do JPMorgan cortando a recomendações da ação, assim como dos papéis de Multiplan e Iguatemi, para "neutra", avaliando que os juros mais altos continuarão punindo o setor de shopping centers. MULTIPLAN ON era negociada em baixa de 2,35% e IGUATEMI UNIT recuava 2,64%.

- MINERVA ON avançava 6,8%, com empresas do setor entre os destaques positivos, uma vez que tendem a se beneficiar da valorização do dólar ante o real, que nesta sessão renovou máximas históricas, chegando a 6,11 reais. JBS ON subia 3,79%, MARFRIG ON valorizava-se 1,85% e BRF ON apurava alta de 1,97%.

- VALE ON era negociada com elevação de 2,19%, favorecida pelo avanço dos futuros do minério de ferro no exterior. A mineradora também divulgou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de 0,52 real em JCP por ação, com pagamento previsto para março do próximo ano. A data de corte é 11 de dezembro.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,44%, com o setor ainda pressionado por anúncios recentes do governo, incluindo impostos mais altos sobre rendas mais elevadas, que alguns analistas veem como algo negativo para bancos tradicionais e plataformas de investimento. BTG PACTUAL UNIT recuava 3,66% e o índice do setor financeiro na B3 perdia 1,69%.