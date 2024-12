Dólar sobe com reação do mercado a planos do governo e ameaças de Trump

No exterior, a semana terá a divulgação de uma série de dados econômicos, com destaque para o relatório de emprego de novembro dos EUA, a ser publicado na sexta-feira. Investidores buscarão sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

No cenário doméstico, o ambiente continua sendo de pessimismo em relação ao compromisso do governo com o ajuste das contas públicas, na esteira do duplo anúncio na semana passada de uma reforma do Imposto de Renda e de um pacote de medidas de contenção de gastos.

Investidores avaliaram que o pacote fiscal, que prevê uma economia de 71,9 bilhões de reais nos próximos dois anos, veio na direção correta, mas o anúncio concomitante da reforma do IR teria sinalizado um descompromisso do Executivo com o ajuste fiscal.

Na sexta-feira, diante da repercussão negativa dos planos do governo, o dólar à vista fechou o dia com alta de 0,17%, cotado a 6,0012 reais -- maior valor nominal de fechamento da história e pela primeira vez acima dos 6,00 reais em um encerramento de sessão.

"É difícil prever até onde o dólar pode chegar, especialmente porque, na minha avaliação, estamos diante de uma resposta desproporcional do mercado em resposta às ações do governo. Em algum momento, devemos observar um ajuste", disse André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.

Analistas consultados pelo Banco Central subiram novamente suas projeções para o avanço do IPCA em 2024, 2025 e 2026, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.