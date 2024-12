Ações chinesas ignoram repressão dos EUA contra chips e sobem

HONG KONG/XANGAI (Reuters) - Os principais índices acionários da China devolveram as quedas iniciais e fecharam com ganhos nesta terça-feira, mesmo com pressão dos fabricantes de chips após a mais recente restrição dos Estados Unidos e com as empresas financeiras pressionadas pela expectativa de que a queda das taxas de juros reduzirá os retornos e as margens.

Na segunda-feira, os Estados Unidos lançaram sua terceira repressão em três anos contra o setor de semicondutores da China, restringindo as exportações para 140 empresas, com o objetivo de impedir a capacidade da China de acessar e produzir chips de primeira linha.

"Não foi uma proibição geral ou tão rigorosa quanto as pessoas temiam. Isso, para mim, é positivo", disse Tai Hui, estrategista-chefe de mercado para a Ásia da J.P. Morgan Asset Management em Hong Kong.