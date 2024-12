Carrefour Brasil vende 8 lojas Nacional no Paraná

O Carrefour Brasil afirmou que mantém a estratégia com foco em lojas de "grandes formatos" e que as 47 lojas Nacional, localizadas no Sul, e as 17 Bompreço, no Nordeste, tiveram contribuição negativa de 42 milhões de reais em Ebitda.

Desse volume de lojas, 11 são controladas pelo Carrefour Brasil e o restante são alugadas, com despesas de aluguel de 65 milhões de reais nos últimos 12 meses encerrados no terceiro trimestre.

Apesar de citar a estratégia de foco em grandes formatos, a companhia afirmou que vai manter em sua base 21 lojas do formato Carrefour Bairro localizadas em "regiões estratégicas" e que afirma serem rentáveis.

(Por Alberto Alerigi Jr.)