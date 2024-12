Itaú libera negociação de bitcoin e ethereum para todos os clientes dentro de app

SÃO PAULO (Reuters) -O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira que todos os clientes do maior banco brasileiro em ativos poderão negociar bitcoin e ethereum dentro do aplicativo do Itaú, buscando ampliar as funcionalidades do app e a base de clientes do serviço.

Em um primeiro momento, o Itaú afirmou que priorizará a oferta de ativos digitais consolidados e negociados nas maiores bolsas do mundo, com taxa de 2,5% no momento da compra. O investimento mínimo é de 10 reais. A custódia dos ativos fica no próprio Itaú. O banco afirmou que não há cobranças mensais ou taxas na venda.

A ampliação do serviço para toda a base de clientes do banco ocorre em um momento em que o bitcoin mais do que dobrou de valor este ano, para perto dos 100 mil dólares, e em que acumulou valorização de cerca de 45% desde a vitória de eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos em 5 de novembro.