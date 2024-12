Morre ex-esposa de autor de ataque com bomba contra STF

Dias após o ataque do ex-marido ao STF, a casa onde Daiane morava sofreu um incêndio. Na ocasião, os bombeiros a retiraram do local com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em todo o corpo.

A Central de Plantão Policial (CPP) de Rio do Sul, em Santa Catarina, disse, na época do incêndio, que trabalhava com a hipótese de que a mulher, de 41 anos, tenha tentado suicídio. Ela teria adquirido produto inflamável em um estabelecimento comercial da cidade, se deslocado até sua residência e provocado o incêndio, permanecendo no interior do imóvel.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)