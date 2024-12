Indústria do Brasil frustra expectativas e tem queda de produção em outubro

Também pesaram no resultado do mês os recuos de 1,1% de bebidas e de 0,2% nas indústrias extrativas.

Por outro lado, a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias avançou 7,1% em outubro, depois de alta de 2,8% em setembro.

Entre as categorias econômicas, o destaque foi o avanço de 1,6% na produção de bens de capital. A fabricação de bens intermediários subiu 0,4%, enquanto a de bens de consumo teve retração de 0,7% em outubro sobre o mês anterior.

"(O desempenho da produção de bens de capital) indica a continuidade do bom desempenho da formação bruta de capital fixo no início do quarto trimestre, como foi observado no resultado do PIB do terceiro trimestre", destacou André Valério, economista sênior do Inter.