Latam e Aerolíneas Argentinas fecham acordo de codeshare

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As companhias aéreas Latam e Aerolíneas Argentinas fecharam um acordo de codeshare envolvendo suas afiliadas no Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru para conectar rotas domésticas e regionais de seus respectivos países, informou a Latam nesta quinta-feira.

O acordo prevê a comercialização conjunta de mais de 140 destinos na América do Sul e abrange 55 destinos nacionais no Brasil, 37 na Argentina, 21 no Peru, 19 na Colômbia, 8 no Equador, além das rotas regionais entre Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Argentina.