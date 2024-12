Dólar acompanha exterior e tem leve alta com mercados à espera de dados de emprego dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,41%, a 6,034.5 reais na venda

A agenda esvaziada no Brasil levava investidores a voltarem suas atenções para o cenário externo, onde os mercados aguardam a divulgação do relatório de emprego de novembro dos EUA, que carrega uma expectativa adicional devido aos números de outubro afetados por greves e furacões.

Economistas consultados pela Reuters esperam que os empregadores norte-americanos tenham criado 200.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês anterior, ante apenas 12.000 em outubro.

O resultado vai compor a base de dados necessária para o Fed definir sua decisão de política monetária neste mês. Dados desta semana mostraram uma desaceleração gradual no mercado de trabalho, o que consolidou as apostas de um corte de 25 pontos-base nos juros.

Agentes financeiros ainda precisam seguir observando os anúncios do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, cujas promessas de campanha, incluindo tarifas e cortes de impostos, são consideradas inflacionárias por analistas, o que pode impactar na trajetória da taxa de juros do país.

"A questão de como o governo Trump aplicará as tarifas nos parece uma das principais fontes de incerteza e de risco negativo. Se usadas com vigor excessivo, as tarifas poderão criar perturbações tanto para a economia dos EUA como para o resto do mundo", disseram analistas do Citi em nota.