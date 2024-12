Soja perde liderança na receita exportadora do Brasil, em fato raro na última década

Já o petróleo só havia superado a soja como principal produto de exportação do Brasil -- de janeiro a novembro e também no ano completo -- em 2012. Mas naquele ano o minério de ferro liderou a pauta exportadora brasileira, segundo dados históricos da Secex.

O Brasil, maior exportador global de soja, está exportando volumes 1,3% menores em 2024 na comparação com os recordes de 2023 devido à quebra de safra. Mas os preços da oleaginosa despencaram quase 17%, implicando uma receita exportadora com queda percentual semelhante para 42,08 bilhões de dólares no acumulado do ano até novembro.

Já a exportação de petróleo do Brasil está em patamares recordes, somando 85,45 milhões de toneladas de janeiro a novembro, alta de 14,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secex, divulgados na véspera.

Esse crescimento das exportações acontece com o aumento da produção de petróleo no pré-sal.

Como os preços do petróleo caíram menos no acumulado do ano, estando cerca de 4% mais baixos em relação a 2023, de acordo com a Secex, a receita exportadora subiu impulsionada pelos volumes para 42,76 bilhões de dólares, garantindo a liderança da commodity em 2024.

Faltando menos de um mês para 2024 se encerrar, é improvável que a oleaginosa retome a liderança neste ano, já que os seus embarques estão decrescentes na entressafra.