Novo Nordisk investirá mais R$500 mi em fábrica de MG

A enteroquinase é uma enzima essencial para a fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos para análogos de GLP-1 usados no tratamento de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e obesidade.

O trabalho de construção para a expansão começará em janeiro do próximo ano, com conclusão prevista para janeiro de 2026. A precisão é que a produção comece no início de 2027, após as fases de teste e validação.

O Brasil, segundo a companhia, desempenha um papel estratégico globalmente, já que a Novo Nordisk produz a enteroquinase em Montes Claros desde 2021 e a ALP desde 2008. A empresa disse que 25% da insulina produzida globalmente pela Novo Nordisk é enviada de Montes Claros.

Em outubro, a Novo Nordisk já havia anunciado um investimento de 864 milhões de reais para melhorias de processo e modernização da fábrica em suas instalações em Minas Gerais.