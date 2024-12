Dólar recua com otimismo por tramitação do pacote fiscal e ajustes pré-Copom

Na B3, às 17h17, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,56%, a 6,059 reais na venda.

Investidores reagiram bem ao noticiário da noite de segunda-feira, que afastou um pouco os temores de que as medidas de contenção de gastos do governo pudessem ficar travadas no Congresso até o próximo ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pachego (PSD-MG), na segunda-feira, para resolver uma impasse sobre o repasse de emendas parlamentares.

Na madrugada desta terça Lula foi submetido a uma cirurgia e emergência para drenagem de um hematoma no crânio, mas o inistro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o fato de o presidente estar hospitalizado não impede a aprovação do pacote fiscal pelo Congresso Nacional este ano.

Lula se reuniu com os presidentes das Casas do Congresso depois que uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs condições para o pagamento das emendas, desagradou parlamentares, o que ameaçava a tramitação do pacote fiscal no Congresso.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também se reuniu com Pacheco na segunda-feira, um encaminhamento do presidente Lula à questão atendeu a pedidos sobre o tema.