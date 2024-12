Governo negocia aumentar liberação de emendas para destravar pacote fiscal em meio a incertezas sobre saúde de Lula

De acordo com uma fonte palaciana, o governo vai editar uma portaria liberando os recursos das chamadas emendas Pix, uma das preferidas dos parlamentares em razão da facilidade de acesso aos recursos. Para essa fonte, o episódio envolvendo a cirurgia de Lula deveria até acelerar a apreciação do pacote, sendo importante “aprovar logo o que importa para o país”.

Não tão otimista para ver uma aceleração no processo, uma fonte ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse acreditar que, mesmo diante da cirurgia e afastamento de Lula das atividades até pelo menos a próxima segunda, as negociações para a aprovação do pacote devem seguir o seu próprio curso.

A avaliação é compartilhada por uma fonte da Fazenda e uma liderança governista no Senado, que não veem impacto negativo sobre as negociações.

Entretanto, há quem acredite que o pacote poderá desandar de vez após a situação envolvendo Lula. Segundo uma fonte do PSD da Câmara, o ambiente já estava inflamado com as decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu condicionantes para liberação de certas emendas parlamentares e agora, com a cirurgia do presidente, deve embolar ainda mais o debate.

Essa fonte destaca que, se não for Lula, não há ninguém com autoridade no governo e respeito no Congresso para tentar avançar as medidas de ajuste nas contas.

Mas para o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o fato de Lula estar hospitalizado não impede a aprovação do pacote fiscal pelo Congresso Nacional este ano.