Lula ficará internado por alguns dias após cirurgia, diz Paulo Pimenta

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará "mais alguns dias" internado no Hospital Sírio-Libanês, onde passou na madrugada desta terça-feira por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

"O procedimento ocorreu de forma absolutamente normal, dentro do planejado. Presidente encontra-se internado, vai permanecer internado por mais alguns dias, mas está absolutamente estável, sob controle", disse Pimenta no vídeo.

Lula deu entrada na unidade do Sírio-Libanês em Brasília no final da tarde de segunda-feira com dor de cabeça e um exame de imagem detectou um hematoma no crânio, decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro, quando bateu a cabeça ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.