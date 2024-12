Venda de papelão ondulado renova recorde em outubro, diz Empapel

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A expedição de papelão ondulado no Brasil atingiu 391.160 toneladas em outubro, o maior volume já registrado no país desde o início da série histórica, em 2005, conforme a associação de fabricante do material, Empapel.

O volume vendido de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado em outubro marca crescimento de 8,7% ante o mesmo mês do ano passado, disse a entidade, superando o último recorde de 376.204 toneladas atingido em agosto deste ano.