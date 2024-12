BC anuncia nova intervenção cambial de US$3 bi para 2ª-feira após vender US$845 mi em leilão à vista

Na quinta-feira, o BC já havia vendido 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha. Mais cedo nesta sexta, foram vendidos mais 845 milhões de dólares em um leilão à vista, sem compromisso de recompra.

A despeito das atuações da autoridade monetária, o dólar fechou em alta nessas duas sessões, mesmo após o Comitê de Política Monetária ter aprovado na noite de quarta-feira uma elevação de 1 ponto percentual dos juros, para 12,25%, e anunciado a intenção de aprovar duas altas da mesma magnitude nas próximas reuniões.

Em tese, quanto maior o juro, maior a atratividade para investimentos estrrangeiros, o que tende a estimular a entrada de dólares, mas operadores de mercado têm argumentando que preocupações com a sustentabilidade da dívida pública têm afastado investidores.

No leilão à vista desta sexta-feira, o BC informou que foram aceitas 9 propostas entre às 14h41 e 14h46, com uma taxa de corte nas vendas de 6,02 reais por dólar. No comunicado com o anúncio do leilão, a autoridade monetária disse que o lote mínimo seria de 1 milhão de dólares.

A autarquia não mencionou o motivo para a realização do leilão, que contribuiu para desacelerar a alta do dólar na sessão.

O último leilão de dólares à vista -- que não tem compromisso de recompra --, havia ocorrido no fim de agosto, quando o BC vendeu 1,5 bilhão de dólares. Na ocasião, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a operação ocorrera por um "fluxo atípico" de dólares decorrente de um rebalanceamento de índice do mercado.