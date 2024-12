Dólar fecha em leve alta com receios por cenário fiscal e após leilão do BC

Na B3, às 17h24, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,99%, a 6,044 reais na venda.

Nas primeiras horas de negociação desta sessão, a moeda norte-americana oscilou pouco, em meio a uma agenda relativamente esvaziada no Brasil e no exterior, com os investidores acabando de digerir todos os eventos econômicos da semana.

Mas o humor no mercado de câmbio ficou mais pessimista no início da tarde, uma vez que os agentes financeiros voltaram a demonstrar receio com a trajetória das contas públicas, enquanto esperam a tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso.

Nesse cenário, em que a questão fiscal está atrelada a decisões políticas, seja do governo ou de parlamentares, o mercado parecia estar especialmente sensível a qualquer notícia nova, incluindo sobre a hospitalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O mercado já percebeu que a tramitação do pacote não será simples, principalmente com a ausência de Lula na articulação, e as medidas ainda podem ser diluídas... Até o final do ano, não há dúvidas que a aprovação no Congresso é crucial", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Lula usou nesta sexta-feira sua conta no Instagram para publicar um vídeo em que aparece caminhando em um corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e disse em um texto na mesma publicação que está "firme e forte" depois de passar por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma no crânio.