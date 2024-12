Nasdaq tem quarto ganho semanal seguido; S&P 500 e Dow Jones caem

As ações de chips seguiram direções mistas, com a Marvell Technology, rival da Broadcom, avançando 10,8%, enquanto a Nvidia, líder em IA, fechou em queda de 2,2%. Mas o índice de semicondutores subiu 3,2%.

"Neste momento, a venda da taxa de juros está ganhando", disse Jay Hatfield, presidente-executivo da Infrastructure Capital Management. "É bastante natural que as ações de valor e renda caiam quando as ações de tecnologia estão subindo."

As ações de tecnologia continuaram seu impulso de alta, levando o Nasdaq a ultrapassar a marca de 20.000 pela primeira vez na quarta-feira. A alta foi ainda mais reforçada por um relatório de inflação em linha com estimativas, que solidificou as expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve em sua reunião na próxima semana.

As apostas dos operadores sobre o corte na reunião do banco central norte-americano de 17 e 18 de dezembro estão próximas de 97%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Entretanto, elas indicam chances de uma pausa em janeiro.

O Dow Jones caiu 0,20%, para 43.828,06 pontos. O S&P 500 ficou estável em 6.051,09 pontos. O Nasdaq ganhou 0,12%, para 19.926,72 pontos.

Wall Street moderou-se na sessão passada após ganhos recentes e alguns dados econômicos fortes antes da reunião do Fed, levando os índices S&P 500 e Dow a registrarem perdas semanais. No entanto, o Nasdaq terminou a semana em alta.