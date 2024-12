ONS vê reservatórios de hidrelétricas do SE/CO acima de 50% em dezembro

As chuvas deverão ser abundantes também no Sul, chegando a 212% da média histórica em dezembro, ante projeção de 124% no boletim da semana passada.

O ONS projetou ainda chuvas em 61% da média no Nordeste (ante 51% na semana anterior) e em 92% no Norte (ante 82%), enquanto para a carga de energia no país a estimativa é de alta de 0,9% ante dezembro de 2023, a 81.117 megawatts médios.

Diante da recente melhora das condições hidrológicas, em meses importantes para o balanço de todo o período úmido, o Brasil deve ter um "verão sem surpresas" para o setor elétrico, afirmou na véspera o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

Em conversa com jornalistas, Rea disse que, conforme os modelos do ONS, o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste ao final do período úmido pode oscilar de 88%, no cenário mais otimista, a 41% no mais pessimista.

"Vamos ver como vem o período úmido, mas o cenário garante a passagem pelo verão sem surpresas."

Apesar do diagnóstico positivo, a capacidade de armazenamento das hidrelétricas deixou de ser um fator decisivo para o conforto da operação do sistema elétrico brasileiro, devido às mudanças de composição de fontes da matriz.