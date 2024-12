Contração da atividade industrial dos EUA acelera em dezembro com iminência de tarifas, mostra PMI

Um indicador da produção nas fábricas caiu para 46,0, o nível mais baixo desde maio de 2020, de 47,9 em novembro.

O presidente eleito Donald Trump disse que irá impor uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá e uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos da China. As três nações são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

A euforia com o resultado da eleição presidencial de 5 de novembro, no entanto, impulsionou o PMI preliminar do setor de serviços para um recorde de 38 meses de 58,5, em comparação com 56,1 em novembro. Isso elevou o PMI Composto, que acompanha os setores de manufatura e serviços, para 56,6 este mês - o nível mais alto desde março de 2022 - de 54,9 em novembro.

As empresas estão prevendo menos regulamentações e mais cortes de impostos por parte do novo governo Trump.

"No entanto, alguns dos ânimos exaltados observados após a eleição no setor de manufatura foram reduzidos pelas preocupações em torno das tarifas e do impacto potencial sobre a inflação resultante do custo mais alto dos materiais importados", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

A medida da pesquisa de novos pedidos recebidos pelas fábricas caiu de 49,3 em novembro para 47,6. Os prazos de entrega dos fornecedores aumentaram um pouco, o que foi atribuído à escassez de mão de obra.