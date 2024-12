Petróleo cai com gastos chineses fracos e antes de decisão do Fed sobre taxa de juros dos EUA

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços futuros do petróleo caíram nesta segunda-feira após tocarem recentemente os níveis mais altos em várias semanas devido à fraqueza dos gastos dos consumidores na China, o maior importador de petróleo do mundo, e com os investidores parando de comprar antes de decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a 73,91 dólares por barril, queda de 0,58 dólar, ou 0,8%, depois de subirem na sexta-feira para uma máxima desde 22 de novembro.