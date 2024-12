Ações da Tenda sobem forte com venda de participação na Alea e projeções para 2025

Para Osmo, pode-se esperar um "novo patamar de rentabilidade" na operação Tenda, principal negócio do grupo, e um "ganho muito substancial" de margem na Alea no próximo ano.

A Tenda atua no segmento de baixa renda, com empreendimentos enquadrados no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida faixas 1 e 2, além de outros programas estaduais e municipais.

Em relação a proventos, o diretor financeiro da Tenda, Luiz Maurício Garcia, afirmou que o pagamento de dividendos da Tenda no próximo ano deve se limitar ao mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício, dado o foco da companhia em desalavancar, mas não descartou maior distribuição a partir de 2026, no caso do alcance de uma "alavancagem zero".

"Acho que a tendência é a gente ter uma desalavancagem rápida... e daí sim a gente teria espaço para aumentar o dividendo em algum momento a partir de 2026."

Às 14h57 (horário de Brasília), as ações da Tenda subiam 6,7%, a 13,38 reais cada. No melhor momento da sessão, o papel chegou a 13,65 reais. No ano, contudo, a ação ainda acumula queda de cerca de 8,5%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)