Eletrobras se une à Tendência Energia com foco em consumidores de menor porte

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras assinou uma parceria com a Tendência Energia para comercialização de energia no mercado livre com foco em consumidores de menor porte, em iniciativa que ajudará a gigante elétrica a ganhar capilaridade em um novo mercado, disseram as empresas à Reuters.

A Tendência é especializada em gestão de energia e pioneira no "varejo" do mercado livre do setor elétrico, que engloba pequenas e médias empresas, com cargas baixas e até inferiores a 0,5 megawatt (MW).

A empresa, que passará a atuar exclusivamente para a Eletrobras, iniciou sua operação com o mercado varejista do setor elétrico em 2019 e hoje atende clientes em todo o Brasil.