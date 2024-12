Votação do pacote fiscal no Senado só depende da chegada do texto, diz Haddad após reunião com Pacheco

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que teve uma reunião positiva com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira, acrescentando que a votação do pacote fiscal do governo na Casa depende apenas da chegada do texto após a votação na Câmara dos Deputados.

"(A reunião) foi excelente", disse em entrevista a jornalistas na chegada à Fazenda depois da reunião. "Só depende de chegar da Câmara para publicar e começar os trabalhos internos. Estão negociando com os líderes, acreditam que a redação que está sendo dada na Câmara contará com o apoio dos senadores. Estamos com a expectativa de votar tudo isso."

O ministro disse que Pacheco ainda vai definir os relatores das matérias -- compostas por um projeto de lei, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição -- com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas que devem ser escolhidas "pessoas próximas" para fazer um relatório rápido, em razão do prazo apertado para a votação antes do recesso parlamentar.