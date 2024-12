Após pedido de Trump, republicanos querem votar acordo para evitar paralisação e afrouxar limite de endividamento

Por Bo Erickson e Richard Cowan e Andy Sullivan e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - Os deputados republicanos do Congresso norte-americano prepararam nesta quinta-feira a votação de um novo pacote de gastos que evitaria uma iminente paralisação do governo, mas desta vez com o apoio do presidente eleito, Donald Trump, que rejeitou uma versão bipartidária anterior.

Não estava claro se a medida sobreviveria a uma votação na Câmara dos Deputados na noite desta quinta.