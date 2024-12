CMN ajusta condições de financiamento com recursos do Fundo do Clima

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira resolução que ajusta condições de financiamento com recursos do Fundo do Clima e altera taxas de juros a título de remuneração do Fundo para geração de energia renovável e outros setores.

Segundo o Ministério da Fazenda, a norma tem como objetivo alinhar as condições financeiras dos financiamentos do Fundo do Clima ao cenário macroeconômico e "garantir a atratividade dos financiamentos e a sustentabilidade dos recursos do Fundo".