Futuros recuam com temores de paralisação do governo dos EUA; dados de inflação em foco

Os investidores estarão atentos ao relatório do índice PCE, às 10h30 (horário de Brasília), para obter pistas sobre como a inflação orientará a política monetária do Fed. Os dados devem mostrar que os gastos dos consumidores dos EUA aumentaram 0,2% em novembro, o mesmo ritmo do mês anterior.

Atualmente, operadores esperam menos de dois cortes de juros pelo Fed até o final do próximo ano, depois que o banco central dos EUA reduziu a taxa em 0,25 ponto percentual, conforme esperado, nesta semana.

O futuro do S&P 500 caía 0,76%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,27%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,45%.

O Nasdaq estava a caminho de recuar pela primeira vez em cinco semanas e o S&P 500 pode registrar sua pior semana desde setembro. O Dow Jones pode obter sua maior queda semanal desde março de 2023.

(Por Medha Singh em Bengaluru)