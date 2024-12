Minério de ferro registra perda semanal com demanda sazonal fraca

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira e fecharam com perda em base semanal, pressionados pela desaceleração sazonal da demanda na China, principal mercado consumidor de minério, bem como por preocupações com as perspectivas de demanda em 2025.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,77%, a 769 iuanes (105,38 dólares) a tonelada. Na semana, a queda foi de 3,7%.