Trump indica ex-funcionário do Tesouro para comandar Conselho de Assessores Econômicos

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump disse neste domingo que Stephen Miran, um assessor do Departamento do Tesouro em sua primeira administração, será o presidente do Conselho de Assessores Econômicos dos EUA.

O conselho assessora o presidente no tema política econômica e é composto por três membros, incluindo o presidente. O conselho auxilia na preparação de um relatório anual que fornece uma visão geral da economia do país, analisa políticas e programas federais e faz recomendações de política econômica.