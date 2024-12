Economia do Reino Unido fica estagnada no 3º trimestre, em um novo revés para o governo

Por William Schomberg e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - A economia do Reino Unido ficou estagnada no terceiro trimestre, mostraram números oficiais nesta segunda-feira, aumentando os sinais de uma desaceleração que lançou uma sombra sobre o novo governo do primeiro-ministro Keir Starmer.

O Escritório de Estatísticas Nacionais reduziu sua estimativa para o Produto Interno Bruto para 0,0% no período de julho a setembro, contra crescimento de 0,1% anteriormente.