Patrícia Baran comandará ANP até que indicado por Lula seja aprovado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A diretoria-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) será liderada temporariamente pela servidora e atual superintendente de Infraestrutura e Movimentação da autarquia, Patrícia Baran, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira.

A definição ocorre após o fim do mandato de quatro anos de Rodolfo Saboia à frente da ANP.

Baran permanecerá no cargo até a definição do novo diretor-geral da ANP, que precisa ser aprovado pelo Senado Federal, em sabatina na Comissão de Serviços de Infraestrutura e no plenário da casa.