Reino Unido busca opiniões do setor automotivo sobre metas de vendas de veículos elétricos

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido iniciou nesta terça-feira uma consulta para revisar as regras que obrigam montadoras a produzir mais veículos elétricos, após alertas do setor de que o plano atual poderia levar ao fechamento de fábricas e à perda de empregos.

A consulta vai colher opiniões do setor sobre a mudança do chamado mandato de Veículos Zero Emissões (VZE), que exige que as montadoras vendam uma proporção maior de VZE a cada ano, ou pagarão multas.

As montadoras afirmam que a demanda por veículos elétricos, menor do que a esperada, forçou-as a gastar bilhões de libras em descontos para atrair clientes e cumprir as metas de vendas.