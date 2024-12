Compra da U.S. Steel por Nippon Steel tem apoio em áreas de produção de aço, diz executivo

Por Yuka Obayashi

TÓQUIO (Reuters) - A Nippon Steel está recebendo apoio para a compra a U.S. Steel nas regiões dos Estados Unidos onde estão localizadas as usinas siderúrgicas, disse o presidente do grupo japonês, Tadashi Imai, a jornalistas nesta quarta-feira.

Na segunda-feira, um comitê de investimentos estrangeiros dos EUA encaminhou a decisão de aprovar ou bloquear o negócio de 15 bilhões de dólares ao presidente do país, Joe Biden, que tem 15 dias para decidir sobre o futuro da transação. Biden e seu sucessor, Donald Trump, são contrários ao negócio.