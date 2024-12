Ações da China fecham em alta em dia de negociações fracas; mercado de Hong Kong fica fechado

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em ligeira alta nesta quinta-feira, após oscilarem entre ganhos e perdas modestos em dia de volumes de negociação reduzidos no final do ano, enquanto o mercado de Hong Kong ficou fechado devido um feriado local.

Os volumes de negociação diminuíram desde outubro, após melhora no sentimento do mercado devido a uma série de medidas de estímulo.

Os investidores estão aguardando com cautela medidas de suporte mais concretas, que a maioria espera que chegue em março do próximo ano.