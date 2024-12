China revisa para cima PIB de 2023 mas vê pouco impacto no crescimento de 2024

No entanto, a revisão do PIB de 2023 não terá um impacto significativo na taxa de crescimento do PIB da China em 2024, disse Lin Tao, vice-diretor do escritório, na mesma reunião.

Nesta quinta-feira, o Banco Mundial elevou sua previsão para o crescimento econômico da China em 2024 e 2025, mas alertou que a confiança moderada das famílias e das empresas, juntamente com os problemas no setor imobiliário, continuarão a pesar no próximo ano.