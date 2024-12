Ibovespa fecha em alta com IRB(Re) em destaque e liquidez reduzida

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, com as ações do IRB(Re) capitaneando os ganhos com um salto de cerca de 11%, em sessão com liquidez reduzida após dois dias de pausa nas negociações em razão do Natal.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,24%, a 121.61,27 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 120.427,86 pontos na mínima e 121.611,92 na máxima do dia.

O volume financeiro somava 14 bilhões de reais antes dos ajustes finais, abaixo da média diária de dezembro, de 30,6 bilhões; e do ano, de 24,1 bilhões.