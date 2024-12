Ibovespa mostra indefinição após Natal com DIs e NY no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista voltava do Natal sem uma tendência clara nesta quinta-feira, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos contratos de DIs e um viés negativo dos futuros acionários em Wall Street, com as ações do Magazine Luiza entre as maiores quedas e os papéis do IRB(Re) capitaneando as altas.

Por volta de 11h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,09%, a 120.654,16 pontos, tendo marcado 121.106,82 pontos na máxima e 120.427,86 pontos na mínima até o momento. O volume financeiro somava 2 bilhões de reais.