Leilões de títulos não buscam controlar dólar ou juro e mercado está funcionando, diz coordenador do Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública substituto do Tesouro Nacional, Roberto Lobarinhas, afirmou nesta quinta-feira que os leilões extraordinários de compra e venda de títulos públicos realizados na semana passada não buscavam controlar os níveis de câmbio e juros, com o resultado dos certames mostrando que o mercado está funcionando normalmente.

Em um período de forte volatilidade, com alta do dólar e da curva de juros em meio à desconfiança de agentes econômicos no cenário fiscal e após o Banco Central acelerar seu aperto monetário, o Tesouro fez leilões extraordinários sob o argumento de que buscava assegurar o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e mercados correlatos.

Em entrevista à imprensa, Lobarinhas explicou que a procura do mercado ficou bem abaixo do volume ofertado pelo Tesouro para recompra de títulos. Em um dos leilões, na quarta-feira, o Tesouro comprou apenas 100 mil papeis, ante a oferta de 1 milhão. Em outra operação, na quinta, foram comprados 103 mil papeis, ante oferta de 3 milhões.