Wall Street cai sob pressão de alta dos rendimentos dos Treasuries

Entre as ações de megacaps, a Amazon.com caía 0,3%, enquanto a Meta tinha queda de 0,6%.

As ações do setor imobiliário, sensíveis aos juros, eram as mais pressionadas, com queda de 0,4%, enquanto as ações de consumo discricionário caíam 0,5%.

"Agora estamos em um ponto de inflexão no rendimento dos Treasuries, especialmente o de 10 anos... qualquer movimento de alta tende a criar fraqueza no mercado acionário, e é isso que estou vendo esta manhã", disse George Cipolloni, gerente de portfólio da Penn Mutual Asset Management.

O Dow Jones caía 0,19%, a 43.212,66 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,30%, a 6.021,88 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,44%, a 19.942,69 pontos.

Os mercados da Europa e partes da Ásia estavam fechados nesta quinta-feira.