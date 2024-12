Wall St termina semana mais curta em baixa

"Hoje parece que houve uma grande realização de lucros em todos os setores", disse Michael Reynolds, vice-presidente de estratégia de investimentos da Glenmede. "Estamos há mais de dois anos em um mercado em alta bastante forte... portanto, não é surpreendente ver algumas pessoas realizando seus lucros e reequilibrando seus portfólios antes do ano novo."

Destacando o tema da realização de lucros, as 45 ações com melhor desempenho no acumulado do ano no S&P 500 terminaram em baixa nesta sexta-feira.

A liquidação frustrou o fenômeno de recuperação sazonal do Papai Noel, no qual as ações tradicionalmente sobem durante as últimas cinco sessões de dezembro e as duas primeiras de janeiro. Desde 1969, o S&P 500 subiu 1,3% em média nesse período, de acordo com o Stock Trader's Almanac.

A sessão desta quinta-feira sugeriu uma estagnação, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando perdas marginais e encerrando várias sessões de alta.

Pelo segundo dia consecutivo, a Tesla liderou os declínios de ações das empresas mais valiosas do mundo, caindo 5%. Entre os outros membros, Nvidia caiu 2,1%, enquanto Alphabet, Amazon.com e Microsoft caíram mais de 1,5%.