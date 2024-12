Cade aprova consórcio da Engie e grupo varejista Angeloni em parque eólico na Bahia

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a criação de um consórcio entre a companhia elétrica Engie Brasil e o grupo varejista Angeloni para exploração conjunta de um parque de energia eólica na Bahia.

A operação, que teve sua aprovação publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, envolve o conjunto eólico Serra do Assuruá 17, em Gentio do Ouro (BA), operado pela Engie. O Angeloni passará a ter participação acionária não revelada no ativo.

O negócio entre as empresas foi estruturado como autoprodução de energia, modalidade na qual o consumidor da energia compra participações ou investe em uma usina junto com a geradora de energia, tornando-se um autoprodutor. Com isso, garante alguns incentivos que reduzem seus custos com o insumo, como descontos e isenção do pagamento de encargos setoriais.