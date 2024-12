Minério de ferro se recupera com melhora de margens de siderúrgicas e queda de estoques

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira, ajudados pela melhora das margens do mercado de aço, pela queda dos estoques portuários e pelas esperanças de estímulo na China, principal mercado consumidor do minério, embora os ganhos tenham sido limitados pela demanda sazonalmente lenta.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,98%, a 775,5 iuanes (106,25 dólares) a tonelada.