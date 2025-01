Dólar sobe ante o real com aversão ao risco na primeira sessão de 2025

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,52%, a 6,236 reais na venda.

Na segunda-feira, última sessão de 2024, o dólar à vista fechou em queda de 0,22%, a 6,179 reais. No ano, a moeda norte-americana acumulou alta de 27,36%.

Investidores demonstravam aversão ao risco neste pregão, voltando a apostar na moeda norte-americana, à medida que aguardam pela divulgação dos primeiros dados econômicos de 2025.

Pela manhã, às 10h, será divulgada a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) para o setor industrial brasileiro, que é compilada pela S&P Global. Mais tarde, às 14h30, os investidores analisarão dados sobre o fluxo cambial no país.

As perspectivas para o cenário fiscal brasileiro devem continuar sendo o principal foco do mercado neste início do ano, à medida que os agentes financeiros continuam preocupados com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas.

Os receios fiscais foram o principal fator na disparada do dólar nas últimas semanas do ano passado, com a moeda norte-americana ultrapassando o patamar de 6,00 reais pela primeira vez na história no fim de novembro.