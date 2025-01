Futuros sobem antes da primeira sessão de Wall Street em 2025

Os principais catalisadores foram os cortes nos juros pelo Federal Reserve, o entusiasmo dos investidores em relação à inteligência artificial e as expectativas de que as empresas possam se beneficiar das medidas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

As avaliações das ações estão acima de suas médias de longo prazo, mas poderão ser justificadas se os lucros das empresas continuarem fortes. Prevê-se que os lucros por ação das empresas do S&P 500 aumentem 10,67% em 2025, de acordo com dados compilados pela LSEG.

No entanto, o ano passado terminou com o S&P 500 e o Dow Jones registrando quedas mensais em dezembro, já que os mercados precificaram que as propostas de Trump sobre cortes de impostos, regulações frouxas, leis de imigração mais rígidas e tarifas serão inflacionárias, diminuindo o ritmo de afrouxamento pelo Fed este ano.

Com a inflação ainda acima da meta de 2%, os operadores veem o banco central deixando os juros inalterados em sua reunião deste mês e esperam que os custos dos empréstimos sejam reduzidos em um total de 50 pontos-base até o final do ano, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Os investidores estão esperançosos de que um cenário de equilíbrio perfeito será a história de 2025, em meio a promessas de impostos mais baixos e desregulação sob uma segunda Presidência de Trump", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

"Mas com a iminência de novas guerras comerciais, se a pior das ameaças tarifárias for imposta, isso pode voltar para atrapalhar o que tem sido um desempenho para o mercado."