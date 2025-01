Confiança dos investidores da zona do euro cai em janeiro para o menor nível em mais de um ano

A pesquisa com 1.121 investidores, realizada de 2 a 4 de janeiro, mostrou que as expectativas melhoraram ligeiramente, passando de -5,8 pontos no mês passado para -5,0 em janeiro.

Mas esse ganho foi superado pela piora da opinião sobre a situação atual, que caiu para -29,5 em janeiro, de -28,5 em dezembro. Esse é o menor nível desde outubro de 2022.

A pesquisa também constatou que a Alemanha - a maior economia da Europa e que realizará uma eleição federal no próximo mês - parece estar em recessão e é improvável que saia dela tão cedo.

(Por Tom Sims)